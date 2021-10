In Oberhof ist ein 59-jähriger Mann mit seinem Auto in ein Geschäft gefahren. Nach Polizeiangaben hatte er gesundheitliche Probleme und lenkte seinen Wagen in das Schaufenster eines Kunstgewerbe-Ladens im "Oberen Hof“.

Der Gebäudekomplex befindet sich mitten im Zentrum am Stadtplatz. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Zwei Menschen, die in dem Laden waren, erlitten einen Schock. Am Auto entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro, außerdem von rund 35.000 Euro in dem Kunstgewerbe-Geschäft.