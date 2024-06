Zunächst soll die A71 am Dienstagnachmittag bei Meiningen kurzzeitig komplett gesperrt. Geplant sind die Arbeiten laut Autobahn GmbH in der Zeit von 13 bis 15 Uhr. Zwischen Meiningen Nord und dem Dreieck Suhl wird der Verkehr dafür in beide Richtungen gestoppt.