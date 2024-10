Mit einem waghalsigen Manöver hat ein 24-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Sonntag einen Polizeieinsatz im Rennsteigtunnel ausgelöst. Laut Autobahnpolizei fuhr der Mann bei Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zunächst richtig in die Tunnelröhre in Richtung Sangerhausen ein. Wenig später nutzte er eine Pannenbucht zum Wenden und setzte seine Fahrt kurzzeitig als Geisterfahrer fort.