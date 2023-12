Der Schock wirke immer noch nach, sagt Yvonne Krug. Die Betriebsratsvorsitzende bei Automotive Lighting in Brotterode hat viel zu tun in diesen Tagen. Es geht um neue Perspektiven für hunderte Mitarbeiter. Das Werk in Brotterode war ein Leuchtturm in der Region. Der mit 850 Beschäftigten größte Arbeitgeber im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, zahlte dank Flächentarifvertrag gute Löhne.