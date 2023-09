Stellwerk unbesetzt Züge zwischen Meiningen und Bad Salzungen fahren teilweise nicht

Reisende zwischen Meiningen und Bad Salzungen müssen am Wochenende teilweise mit dem Bus statt der Bahn fahren. Wegen eines unbesetzten Stellwerks in Immelborn fahren ab Freitag in den Nachmittagsstunden keine Züge mehr.