In Rippershausen im Kreis Schmalkalden-Meiningen starten vorzeitig die Bauarbeiten am Stromtrassen-Großprojekt Südlink. Laut Unternehmen TransnetBW wird in der Nähe des Rippershäuser Ortsteils Solz die Erde auf einer Länge von 430 Metern unterbohrt. Dabei werde ein Naturschutzgebiet am Fluss Steinbach unterquert und so geschont.