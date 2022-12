Roßdorf war nicht der erste derartige Fall in Thüringen. Bereits 2019 hatte eine ganze Serie von ähnlichen Übergriffen auf Stuten für Empörung gesucht. Betroffen war unter anderem eine Pferdehof in Trusetal. Auch in diesem Jahr gab es ähnliche Übergriffe .

So hatte die Polizei erst am Dienstag mitgeteilt, dass auch eine Stute in Burkersdorf (Stadt Saalfeld) am vergangenen Wochenende angegriffen wurde. Der unbekannte Täter fügte ihr leichte Schnittverletzungen zu. In Gera hatte Anfang des Monats ein Unbekannter ein Pferd betäubt und gequält. Eine Videokamera hatte die Tat aufgezeichnet. Die Polizei konnte den Täter bisher noch nicht ermitteln.