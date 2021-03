Obwohl es in Berkach keine jüdische Gemeinde mehr gibt, ist jüdisches Leben im Dorf überall zugegen. Neben der Synagoge ist die ehemalige jüdische Schule, die Mikwe (ein jüdisches Ritualbad), und der jüdische Friedhof in Berkach erhalten. Dieses sogenannte "jüdische Ensemble" gilt als einmaliges historisches Zeugnis des einstigen Landjudendtums in Thüringen. Symbolisch für das einstige solidarische Miteinander der jüdischen und christlichen Gemeinde in Berkach: Der Blick aus dem Fenster über dem Altar in der Synagoge fällt direkt auf den nahe gelegenen Kirchturm. Wie selbstverständlich das Zusammenleben bis zum traumatischen Bruch war, illustriert auch die Überlieferung, dass die Chöre der Gemeinden einst aus Mangel an Sängern zusammengelegt wurden.