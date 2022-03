In einem Post der Sportlerin heißt es etwa, dass der Krieg nun keine Seite in einem Lehrbuch über den Zweiten Weltkrieg ist, sondern das wirkliche Leben. Viele Athleten seien Offiziere der russischen Armee, die vielleicht auch bald kämpfen müssten. Anastasiya Merkushyna fragt beispielsweise auch, wie sich russische Athleten über Wettkampfverbote ärgern könnten, wo doch "Ihr Land unserem Land Maschinengewehre an die Köpfe setzt?"

Ein zweiter Instagram-Post zeigt Trümmer in der Stadt Tschernihiw, aufgenommen von einem Freund Merkushynas. Darunter schreibt sie, dass in der Nähe des Biathlon-Schießstandes die Gebäude im Zentrum der Stadt beschossen wurden.

Lesser hofft, mit der Aktion noch "zwei, drei andere" gewinnen zu können, die aus der Ukraine berichten. "Es sind traurige Zeiten, ich hoffe, dass es ein bisschen was bringt", sagte der Sportsoldat. Ihm seien auch noch "nicht so viele" entfolgt. In Russland genießt der Doppel-Weltmeister von 2015 große Sympathien - aufgrund einer noblen Geste. Er hat auf Instagram mehr als 117.000 Follower, viele davon aus Russland.