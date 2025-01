Park+Ride-Parkplätze gibt es in Ohrdruf (Festplatz am Schloss Ehrenstein), Suhl-Nord (Rennsteigstraße/Family Center und Ringbergstraße), Steinbach-Hallenberg (Wolfstraße) und RABA in Zella-Mehlis (Am Schießstand 15).

Am Wochenende steht auch der P+R-Parkplatz bei Stork in Ohrdruf (Herrenhöfer Landstraße 5) zur Verfügung.