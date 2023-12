Der Biathlon-Weltcup in Oberhof findet vom 4. bis 7. Januar 2024 statt. An den vier Tagen werden rund 260 Sportler aus 26 Ländern in Thüringen erwartet. Hunderte Freiwillige haben die Veranstaltungen erst möglich gemacht. In die Biathlon-Arena am Rennsteig in Oberhof passen pro Rennen jeweils rund 9.000 Zuschauer. Dazu finden Besucher entlang der Strecke viel Platz zum Zuschauen und Anfeuern.

Laut den Organisatoren waren bis Mitte Dezember bereits rund 52.000 Tickets verkauft. Im offiziellen Ticketshop für den Biathlon-Weltcup in Oberhof können jedoch noch Eintrittskarten erworben werden. Die Preise erstrecken sich von 19 Euro für einen Platz an der Strecke bei den Sprint-Wettbewerben am Donnerstag und Freitag bis hin zu 99 Euro für einen Sitzplatz in der Biathlon-Arena bei den Staffelrennen am Sonntag. Dauerkarten kosten zwischen 99 Euro für einen Platz an der Strecke bis zu 230 Euro für einen Platz in der Biathlon-Arena. VIP-Karten sind noch einmal deutlich teurer.