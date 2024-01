Ja. Vom 19. bis 21. Januar 2024 findet der Langlauf-Weltcup des Verbandes FIS in Oberhof statt. Die Thüringerin Victoria Carl kann auf einen Podestplatz hoffen. Hier gibt es auch noch Tickets. Auch bei den Special Olympics der Nationalen Winterspiele von Deutschland, die vom 29. Januar bis 2. Februar in Thüringen stattfinden, ist Oberhof Austragungsort. Bei diesen Wintersport-Meisterschaften sollen 900 Sportler und Sportlerinnen in zehn Sportarten bei der deutschlandweit größten inklusiven Wintersportveranstaltung des Jahres in Oberhof, Erfurt und Weimar teilnehmen. Vom 10. bis 12. Februar ist danach der Rodel-Weltcup in der Kleinstadt im Thüringer Wald geplant. Als Thüringer dabei: Max Langenhan und Dajana Eitberger. Später finden in der Biathlon-Arena als Großveranstaltungen am 31. Mai und am 1. Juni 2024 zwei Konzerte mit Andreas Gabalier und Roland Kaiser statt, die beide bereits ausverkauft sind.