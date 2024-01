Laut den Organisatoren waren bis Mitte Dezember bereits rund 52.000 Tickets verkauft. Im offiziellen Ticketshop für den Biathlon-Weltcup in Oberhof können jedoch noch Eintrittskarten erworben werden. Die Preise erstrecken sich von 19 Euro für einen Platz an der Strecke bei den Sprint-Wettbewerben am Donnerstag und Freitag bis hin zu 99 Euro für einen Sitzplatz in der Biathlon-Arena bei den Staffelrennen am Sonntag.