In der CDU-Fraktion ist Thaddeus König zuständig für die Sport-Politik. Er freut sich auf die Weltmeisterschaftstage in Oberhof. Natürlich, Spitzensport sei wichtig, sagt er. Aber nicht nur, denn ohne Breitensport gäbe es keinen Spitzensport in Thüringen. In den nächsten Jahren muss aus Königs Sicht deshalb der Breitensport dran sein. Was die Sportanlagen in Thüringen angehe, habe man einen Investitionsstau von einer Milliarde Euro. Und das gelte es in den nächsten Jahren abzuschwächen. Die CDU will diesen Punkt in die Haushaltsberatungen für 2024 mitnehmen. Wann die beginnen, ist noch offen.