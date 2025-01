Bildrechte: picture alliance/Eibner-Pressefoto/Martin Herbst

Nach Sport-Event Biathlon-Weltcup 2025 in Oberhof: Organisatoren, Besucher und Polizei zufrieden

13. Januar 2025, 12:05 Uhr

Sportlich durchwachsen, aber Veranstalter, Gäste und Polizei sind zufrieden. So sieht die Bilanz aus beim Biathlon Weltcup in Oberhof. Und der Ticketverkauf für das kommende Jahr steht auch schon in den Startlöchern.