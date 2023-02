Schätzung Biathlon-WM soll Region Oberhof mehr als 37 Millionen Euro gebracht haben

Nach einer Schätzung der IHK Südthüringen hat die Biathlon-WM in Oberhof mehr als 37 Millionen Euro in die Region gespült. Noch nicht absehbar seien dagegen langfristige Auswirkungen auf den Standort. Auch die TV-Quoten lagen hoch und vor der zeitgleich stattgefundenen Ski-Alpin WM in Frankreich.