Im Betriebskühlschrank der Familie Marr findet sich seit Kurzem eine neue Zutat. Bei der braunen Masse handelt es sich um Treber, geschrotetes und ausgekochtes Malz. Für den Bierbrauer ist der Treber das, was nach dem Bierbrauen übrig bleibt - ein Abfallprodukt. Für die Bäckermeister Thomas und Daniel Marr ist es die ausschlaggebende Zutat ihrer neuen Kreation: ein Bierteigbrot.

Mit Treber Brot zu backen ist eigentlich nichts Neues - ganz im Gegenteil, es ist sogar sehr altmodisch: "Diese Rezepte sind nur leider in Vergessenheit geraten", erzählt Bäckermeister Thomas Marr. Zu Unrecht, findet er: "Durch den Treber ist das Brot sehr proteinhaltig und gesund." Tatsächlich beinhaltet Treber neben dem hohen Eiweißgehalt auch viele Vitamine und Ballaststoffe.

Für den Bierteig wird der Treber mit frischem Bier übergossen und über Nacht eingeweicht. Am nächsten Tag wird der Treber dann einem klassischen Sauerteig beigefügt. Wobei der Sauerteig der Familie Marr ein besonderes Merkmal besitzt...

Die Brüder Thomas und Daniel Marr führen die Bäckerei in vierter Generation. Wobei der jüngste Generationenwechsel noch nicht ganz vollzogen ist. Obwohl der 66-jährige Senior, Hans-Jürgen Marr, eigentlich schon in Rente gehen könnte, knetet und formt er immer noch jeden Tag in den frühen Morgenstunden hunderte Brote und noch mehr Brötchen. Weil es ihm Freude bereitet, sagt er.