Sport und Freizeit Oberhof steigt aufs Rad - Bikepark soll Besuchermagnet werden

Der Oberhofer Bikepark am Fallbachhang soll zum Besuchermagneten werden. Nach dem Umbau wird der Park schon jetzt gut angenommen und zieht deutschlandweit Gäste an. Das Land hat den Umbau mit rund elf Millionen Euro gefördert. Am Montag wurden die neuen Strecken vorgestellt.