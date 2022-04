Die Bikeparks am Fallbachhang in Oberhof und am Fellberg in Steinach geben jeweils am Samstag die Strecken für die Mountainbiker frei.

Bikepark Fallbachhang mit Sommerlift

Laut Betreiber wurden die Strecken, die sogenannten Trails, in den vergangenen Wochen präpariert und der Lift auf Sommerbetrieb umgerüstet. Alle 104 Sessel seien mit Fahrradhalterungen ausgestattet worden. Insgesamt können sich Radsportfreunde in Oberhof auf einem zehn Kilometer langen Streckennetz austoben. Der Lift kann auch in dieser Saison wieder von Wanderern und Spaziergängern genutzt werden. Der Betreiber weist aber darauf hin, dass es in diesem Jahr wieder zu Baustellen rund um das Gelände des Bikeparks kommen kann - daher sei Vorsicht geboten. Mountainbiker können sich im Bikepark Fallbachhang in Oberhof auf einer zehn Kilometer langen Strecke ausleben. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Öffnungszeiten Samstag und Sonntag: 10 - 17 Uhr



Die Öffnungszeiten können sich an Freitagen, Donnerstagen, Feiertagen und in den Ferien ändern. Der Betreiber informiert kurzfristig auf seiner Homepage.

Bikepark am Fellberg mit längster Jumpline

Auch im Bikepark am Fellberg in Steinach beginnt am Samstag die Saison. Der Höhepunkt ist nach Angaben der Betreiber die längste Jumpline Thüringens mit 750 Metern. Hier können Mountainbiker über verschiedene Berge und Hindernisse springen. Die Besucher des Bikeparks am Fellberg in Steinach können sich laut Betreiber auf die längste Jumpline Thüringens freuen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Öffnungszeiten Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 10 - 17 Uhr



Im Juli, August und in den Herbstferien zusätzlich am Mittwoch: 10 - 17 Uhr

Mountainbikes zum Ausleihen

Beide Bikeparks stellen Fahrräder in einer Verleihstation zur Verfügung. Nach Angaben der Betreiber kann man Mountainbikes, Schutzausrüstung oder andere Produkte ausleihen. Wer noch kein Mountainbike für die Bikeparks hat, kann sich bei der jeweiligen Verleihstation ein Bike und weitere Ausrüstung besorgen. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

DRK-Bergwacht befürchtet mehr Einsätze