Auch damit ist die Agrargesellschaft Herpf nicht allein. Wie das Landwirtschaftsministerium auf MDR-Anfrage mitteilte, gibt es in Thüringen zu wenig Verarbeitungsstrukturen. Sprich: Mühlen, Molkereien oder Schlachthöfe, "um Thüringer Bio-Ware vollständig weiterverarbeiten zu können". Eines der wenigen Beispiele ist die neue Bürgermolkerei in Weimar , die sich dort als Genossenschaft gegründet hat.

Bio-Getreide und -Tierprodukte werden ansonsten in der Regel nach Bayern oder Sachsen gebracht. Niemand ist damit so richtig zufrieden, denn "Wertschöpfung geht so in Thüringen verloren", so das Ministerium.