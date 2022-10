Der Landkreis will noch in diesem Herbst eine Bedarfsabfrage starten. Dazu werden alle Grundstückseigentümer per Brief angeschrieben. Diese können dann zwischen verschiedenen Behältergrößen wählen: angeboten werden 80, 120 oder 240 Liter Volumen. Die Tonne soll alle zwei Wochen entleert werden. Kleinen Haushalten bietet der Landkreis an, sich für sogenannte Nachbarschaftstonnen anzumelden. Auf diese Weise kann man sich mit Nachbarn eine Tonne teilen.

Die braune Tonne vervollständigt künftig das Tonnen-Angebot in Landkreis (Symbolbild). Bildrechte: imago/mm images/bildagentur-n