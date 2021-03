Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind alle bisherigen Proben auf die Geflügelpest negativ ausgefallen. Wie ein Sprecher des Landratsamtes auf MDR THÜRINGEN Anfrage mitteilte, wurden insgesamt 85 Tiere beprobt. Die Proben wurden durch das Landeslabor in Bad Langensalza untersucht. In allen Fällen wurde das Virus nicht nachgewiesen.

Nach Angaben des Landratsamtes hatte ein Betrieb aus dem Weimarer Land auch Tiere in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen geliefert. Der Lieferbetrieb gilt als Ausgangspunkt für den Ausbruch der Vogelgrippe in Thüringen. Das Unternehmen hatte zuvor offenbar bereits infizierte Tiere aus einem Betrieb in Nordrhein-Westfalen gekauft.