Justiz Tödlicher Bob-Unfall in Oberhof: Verwarnung für Helferin

14. Mai 2024, 13:58 Uhr

Auf der Rennrodelbahn in Oberhof prallte im Februar 2023 ein Bob gegen einen Doppel-Schlauchring, weil sich beide Gefährte zeitgleich in der Eisrinne befanden. Ein Mann kam bei dem Unfall ums Leben. Am Dienstag wurde eine ehrenamtliche Helferin der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung für schuldig befunden. Die Frage nach anderen Verantwortlichen stellt sich für die Hinterbliebenen auch nach dem Prozess.