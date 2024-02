Der Termin für den Prozess um den tödlichen Bob-Unfall in Oberhof steht fest. Wie ein Sprecher des Suhler Amtsgerichtes mitteilte, soll der Fall am 23. April verhandelt werden. Angeklagt ist eine Gästebetreuerin wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Sie habe ehrenamtlich die Gästefahrten auf der Rennschlittenbahn betreut und sei Mitglied in einem Verein, der diese Fahrten absichere, so das Gericht.