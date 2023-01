Der Brand eines Einfamilienhauses in Brotterode (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hat die Kameraden der Feuerwehr bis spät in die Montagnacht beschäftigt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, war der Einsatz schwierig. Zuletzt habe die Feuerwehr über einen Notabriss des Hauses nachgedacht.

Den ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht musste die Feuerwehr den Brand des Hauses löschen. Bildrechte: MDR/Steffen Ittig

Das Feuer war am Montagmittag ausgebrochen. Das Haus in der Schützenhofstraße stand komplett in Flammen. Ein 67 Jahre alter Bewohner musste ins Krankenhaus, weil er Rauch eingeatmet hatte. Der Schaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.