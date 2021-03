Die letzte Woche war ein Wechselbad der Gefühle, erzählt Franziska Vogt. In einem Moment sei sie gefasst gewesen, im nächsten habe sie die Verzweiflung gepackt. Es seien viele Tränen geflossen. Erst vor wenigen Monaten haben die 32-jährige Reit-Therapeutin und ihr 27-jähriger Partner Tobias Berger, der als selbstständiger Handwerker arbeitet, angefangen, den baufälligen Hof in Kaltenlengsfeld zu renovieren. Immer mit an Bord die drei Kinder - das kleinste ist erst elf Wochen alt.

Am vergangenen Montag bemerkte ein Nachbar, dass es auf dem Hof stark qualmte und alarmierte die Feuerwehr. Das junge Paar war zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Hof. Wie sich herausstellte, brannte es in einem Teil der Scheune, in dem sich die Werkstatt befindet. Als das junge Paar am Hof eintraf, waren die Pferde schon von einem Bekannten in Sicherheit gebracht worden.