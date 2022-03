Nach dem Brand einer großen Lagerhalle am Freitagabend in Jüchsen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ist die Ursache geklärt. Wie die Polizei mitteilte, spielten zwei elfjährige Kinder in der Halle mit Feuer. Durch die Flammen entzündete sich innerhalb kürzester Zeit das Stroh und Heu, das dort gelagert war. Die Kinder blieben unverletzt.

80 Feuerwehrleute waren in Jüchsen im Einsatz. Bildrechte: MDR/NEWS5/Ittig