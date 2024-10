In Meiningen ist in einem Wohnhaus mit der indischen Gaststätte "Bombay" in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei kam die Meldung gegen 1 Uhr. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in der Küche des Restaurants in der Anton-Ulrich-Straße aus und breitete sich bis in den Dachstuhl des dreistöckigen Gebäudes aus.