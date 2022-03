In Jüchsen im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist in der Nacht zum Samstag eine Agrarhalle teilweise abgebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ist das Feuer immer noch nicht gelöscht. In dem 150 Meter langen Gebäude lagerten 700 Strohballen und 300 Heuballen. Auch eine Solaranlage auf dem Dach wurde bei dem Feuer zerstört. 80 Feuerwehrleute waren am Abend im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass ein Teil des Daches einstürzte. Bildrechte: MDR/NEWS5/Ittig