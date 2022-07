Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann aus Eifersucht im Dezember Benzin in der Wohnung des neuen Freundes seiner Ex-Freundin ausgeschüttet und angezündet hatte. Anders als von ihm angenommen hielt sich die Frau nicht in der Wohnung auf, der neue Freund konnte sich durch einen Sprung aus dem Fenster retten. Allerdings befand sich noch ein Arbeitskollege des Mannes in der Wohnung. Dieser wurde im Schlaf vom Feuer überrascht und starb. Das Urteil ist rechtskräftig.