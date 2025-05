Christian Kühne aus Suhl hat die Geschichte in die Welt getragen. Er schmunzelt, weil er in Viernau (Kreis Schmalkalden-Meiningen) vermutlich selbst mindestens schon hundert Mal an der braunen Tonne - die eigentlich eine blaue Tonne für Papier ist - vorbeigelaufen ist.

Kühne arbeitet in Viernau als Lehrausbilder. Als er sich die Tonne vor der Firma mal genauer ansah, entdeckte er die Aufschrift in roten Druckbuchstaben "NO HOT ASHES" und gleich darunter in weiß "NORTH AYRSHIRE COUNCIL".