Hochwasserhilfe Breitunger spenden 14.000 Euro für Flutopfer im Ahrtal

Am Weltkindertag in Thüringen hat der BVB-Fanclub "Werrataler Gelbfieber", die Freiwillige Feuerwehr und die Blaskapelle Breitungen ein Benefizfest veranstaltet. Mit verschiedenen Sponsoren generierten sie alle Einnahmen zu spenden und versteigerten noch zusätzlich Spielertrikots. Dadurch kamen bereits knapp über 10.000 Euro zusammen.

Einige Vereinsmitglieder und Breitunger haben nachträglich auf insgesamt 14.000 Euro aufgestockt. Am Samstag sind sechs Breitunger nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren, um die Spenden persönlich zu übergeben.

Breitunger wollten Betroffene direkt unterstützen

Von Anfang an stand für alle Breitunger fest, dass sie Betroffene direkt unterstützen wollen. Der Feuerwehrmann und Vereinsvorsitzende des Werrataler Gelbfieber-Fanclubs, Danny Stein, rief deshalb beim BVB Fanclub "Ahrtal-Borussen" an: "Sucht zwei Familien von Euch aus, die vom Hochwasser stark betroffen sind: Sie bekommen 3.000 Euro von uns."

Einer von ihnen ist Stefan Schmitt, der mit den anderen Spendenempfängern auf dem Marktplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf die Thüringer wartet. Er wohnt mit seiner Familie im Ortsbezirk Heimersheim. Am Abend des 14. Juli begab sie sich ins Gewerbegebiet zum Familienbetrieb. "Wir hatten damit gerechnet, dass das Wasser so 50 Zentimeter hochkommt. Wir wurden dann aber völlig von den Fluten überrascht und mussten uns dann in das erste Stockwerk retten und sind teilweise dann über schwimmende Paletten nachher geklettert." Der Familie ist nichts passiert, aber der Betrieb wurde stark beschädigt.

Das große Aufräumen ist zwar hier vorbei, aber jetzt muss alles wiederaufgebaut werden. "Die Maschinen sind alle defekt oder unbrauchbar. Erst jetzt kommen wir langsam in die Richtung, dass wir vielleicht die erste Maschine wieder anlaufen lassen können. Also das ist ein sehr weiter Weg für unsere Firma. Das wird mit Sicherheit an die zwei Jahre dauern", so Stefan Schmitt. Flutopfer Stefan Schmitt und ein anderer Spendenempfänger sind froh über die Hilfe aus Breitungen. Bildrechte: MDR/Annika Grunert

Umzug ins eigene Haus vielleicht im Frühjahr 2022

Bei seinem Wohnhaus sieht es nur bedingt besser aus. Das Erdgeschoss und der Keller des Wohnhauses wurden komplett verwüstet und sind noch immer nicht nutzbar. "Der Estrich musste raus, der Putz musste ab. Und mit Handwerkern ist es momentan auch sehr schwierig. Das war vorher schon etwas angespannt, aber jetzt ist es pure Lotterie da jemanden zu finden. Deswegen haben wir uns gesagt, wir lassen uns ein bisschen Zeit und machen keine Gewaltaktion", sagt Stefan Schmitt.

Glücklicherweise können sie das Obergeschoss wieder bewohnen und sie hoffen, dass sie im April oder Mai nächsten Jahres das restliche Haus wieder nutzen können.

Den Familienbetrieb wieder aufbauen

Die Spende von den Breitungern will er nutzen, damit der Betrieb in vierter Generation und mit über 40 Mitarbeiter weitermachen kann. Für Stefan Schmitt steht aber fest: "Wenn wir von der Versicherung genügend Geld bekommen, dann geben wir das Geld an jemand anderen. Denn es gibt noch mehr als genug Ahrtaler, die Hilfe brauchen."

Ein weiterer Ahrtaler BVB Fan steht vor dem Brunnen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er wird ebenfalls mit einer Spende unterstützt und zusätzlich erhält der geistig behinderte ein Fanpaket von seinem Lieblingsfußballclub. Das Trikot mit seinem Namen zieht Peter sofort an und bedankt sich mit freudestrahlenden Augen bei jedem Thüringer einzeln. Extra für einen BVB-Fan haben die Breitunger neben Geld auch ein passendes Trikot seines Lieblingsvereins gespendet. Bildrechte: MDR/Annika Grunert

Breitungens Bürgermeister Ronny Römhild hatte nach dem Spendensammeln mit Ferdi Heuwagen Kontakt aufgenommen. Damit der stellvertretende Ortsvorsteher von Ahrweiler zwei weitere Familien und eine Einzelperson auswählt. "Ich habe mit Absicht jemanden ausgesucht, der keine Versicherung und einen ziemlichen Volltreffer hat. Max mit fünf Kindern oder Andrea als Alleinerziehende mit drei Kindern und dann noch Bernd. Er ist alleine und gesundheitlich angeschlagen", sagt Ferdi Heuwagen.

Mit Bernd fährt er am Montag in die Stadt, um von den 1.000 Euro erst einmal neue Kleidung zu kaufen. "Der hat nur noch das, was er am Leibe trägt", so der Ahrweiler.

Von der Flut überrascht worden

Andrea Mausberg erhält wie die anderen Familien einen symbolischen Scheck über dreitausend Euro. Das Geld wurde bereits vorher von den Breitungern überwiesen. Die Hebamme verbrachte die Nacht vom 14. auf den 15. Juli mit ihrer Tochter im Obergeschoss. "Wir sahen dann fassungslos zu, wie das Wasser eindringt und Autos sowie Mülltonnen vorbeischwammen", erzählt Andrea Mausberg.

Wie der Großteil der rund 56.000 Ahrtal-Bewohner wurde sie völlig von den Wassermassen überrascht. "Es wurde nicht kommuniziert, wir wussten es also nicht. Das Wasser war halt plötzlich da: in einer Viertelstunde auf Kniehöhe. Wir konnten auch niemanden erreichen. Das war das Gruselige in der Nacht, dass wir nicht wussten, was die anderen machen, wie es denen geht." Auch Flutopfer Andrea Mausberg kann sich über einen Scheck aus Breitungen freuen. Bildrechte: MDR/Annika Grunert

Am nächsten Tag war das Wasser aus ihrem Haus und vor der Tür verschwunden, sodass sie mit ihrer Tochter das Haus verlassen konnte. Fast vier Monate nach der Katastrophe können sie noch immer nicht zurück und leben in einer Ferienwohnung: Denn die Flut brachte eine Kernsanierung mit sich. Nicht nur die Wohnräume sind nicht nutzbar, sondern auch die Hebammenpraxis wurde zerstört.

Zwar könnte Andrea Mausberg inzwischen wieder arbeiten, weil sie unter anderem im Universitätsklinikum in Köln im Einsatz ist. Allerdings ist das derzeit für sie reine Theorie. "Ich bin momentan arbeitsunfähig, weil ich das psychisch im Moment gar nicht leisten kann, eine Sicherheit für andere zu bieten. Das wird sicherlich noch eine Weile brauchen", sagt die Ahrweiler Hebamme und ergänzt: "Es ist auch in der Hinsicht eine Herausforderung, sich irgendwann wieder neu aufzustellen, aber dazu muss man sich ja auch erst einmal wieder neu sortieren."

Dank helfender Hände viel geschafft

Über die Spende aus Breitungen freut sie sich sehr und kann es noch immer kaum fassen, dass völlig Fremde helfen. Ihre beiden Söhne sind bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ahrweiler und waren fünf Wochen lang im Dauereinsatz. Die Freiwillige Feuerwehr aus Breitungen kam zur Hilfe.

Anfang August fuhren neun Mann ins Ahrtal, um mitanzupacken und die Ahrweiler Feuerwache zu besetzen. "Wir haben den vielen freiwilligen Helfern so viel zu verdanken. Ohne sie wären wir noch nicht so weit", sagt Andrea Mausberg.

500 Gebäude komplett zerstört, 3.000 Gebäude beschädigt

Etwa 500 Gebäude wurden komplett zerstört. Von insgesamt 4.200 Gebäuden wurden 3.000 beschädigt. Ferdi Heuwagen, stellvertretendender Ortsvorsteher von Ahrweiler, erzählt: "Innerhalb dieser drei Monate hat sich schon sehr, sehr viel getan und zwar so viel, dass hätten wir uns kurz nach der Flut nicht träumen lassen. Die meisten Häuser sind entschlammt, der Putz ist runter, der Estrich ist raus. Bei uns haben wir schon Elektrik und neuen Verputz. Es geht stramm Vorwärts." Das zeigt sich auch als er gemeinsam mit den Breitungern durch das Ahrtal fährt.

"Es ist noch erschreckend, wie es hier aussieht", sagen Feuerwehrmänner aus Breitungen und Ahrtaler BVB Fans fast gleichzeitig. Danny Stein ergänzt: "Ich bin aber positiv überrascht, dass sich bereits so viel getan hat." Doch es gibt noch einiges zu tun.

Noch immer sind die Anwohner und einige freiwilligen Helfer im Dauereinsatz. Wann Ahrweiler wieder einigermaßen hergestellt ist, weiß keiner so genau. Aber es sind sich alle einig, dass sie noch Jahre brauchen werden. Dany Stein und andere BVB-Fans halten auch in der Not zusammen. Bildrechte: MDR/Annika Grunert