Der raue Umgangston unter Einwohnern in den sozialen Medien hat für Brotterode-Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) wirtschaftliche Folgen. Die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden hat nach eigenen Angaben einen Kaufvertrag für zwei Hallen zurückgezogen - wegen eines - so wörtlich - "jedes Anstandsmaß vermissenden Umgangstons".

Die über den geplanten Kauf geführten Diskussionen seien für die Bank "geschäftsschädigend". In Diskussionen auf Facebook über den möglichen Kaufprozess hatte es Verleumdungen gegen die beiden Verhandlungspartner - die Bank und die Stadt - gegeben. Wie Bürgermeister Kay Goßmann (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, habe es in den Sozialen Medien beispielsweise Gerüchte gegeben, bei dem möglichen Verkauf handele es sich um ein anrüchiges Geschäft.

Das alte Gerätehaus stamme noch aus DDR-Zeiten und entspreche in keiner Weise den heutigen Ansprüchen, so Goßmann. Es fehlt der Platz für ein modernes Einsatzfahrzeug, das die Stadt anschaffen muss.

Bei der Sitzung kritisierte der Bürgermeister außerdem die Fraktion der Freien Wähler. In einem öffentlichen Brief hatte sie Goßmann die Schuld für das Scheitern des Kaufs gegeben. In dem Schreiben heißt es, der Bürgermeister habe die Öffentlichkeit zu früh informiert und damit Absprachen nicht eingehalten.

Goßmann widersprach, er habe sich an alle Vereinbarungen gehalten. Auch in dem Schreiben der Bank findet sich nichts zu mutmaßlich nicht eingehaltenen Absprachen. Ein Mitglied der Freien Wähler distanzierte sich am Dienstag von dem Brief seiner Fraktion. Das Schreiben sei nicht abgesprochen gewesen und er wisse auch nicht, wer es aufgesetzt hat. Im Stadtrat wollte sich niemand dazu bekennen.