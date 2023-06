Im Tarifstreit bei Marelli Automotive Lighting in Brotterode (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist nach der sechsten Verhandlungsrunde eine Einigung in Sicht. Wie IG Metall Sprecher Uwe Laubach sagte, konnten am Mittwoch wichtige Eckpunkte vereinbart werden. Der drohende unbefristete Streik sei damit vom Tisch.

IG Metall hatte mit unbefristetem Streik gedroht

Die Gewerkschaft will die Verhandlungen am kommenden Dienstag zu Ende bringen. In den nächsten Tagen soll der Vertrag finalisiert und der Belegschaft vorgelegt werden. Die konkreten Inhalte sollen erst mit Ende der Verhandlungen veröffentlicht werden. Die IG Metall hatte zuvor mit einem unbefristeten Streik gedroht, sollte sich der Arbeitgeber nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft zubewegen. Dabei geht es vor allem um Abfindungszahlungen.

Marelli Automotive Lighting Brotterode ist auf Fahrzeugaußenbeleuchtung spezialisiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK