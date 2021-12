Brotterode Land will vorerst kein Geld für Sanierung der Schanze geben

Das Land gibt vorerst kein Geld für die Inselbergschanze in Brotterode. Das sagte ein Sprecher des Sportministeriums MDR THÜRINGEN am Dienstag. Damit rückt eine Sanierung der Anlage in weite Ferne. Die Schanze habe im Förderplan nur unterste Priorität, hieß es. Es sei keine Trainingsanlage für Kaderathleten, außerdem werde die Schanze nur für einen einzigen Wettkampf im Jahr genutzt. Das habe auch der Deutsche Skiverband schon 2017 bestätigt. Das Ministerium verwies auf die Schanzenanlage in Oberhof, dort herrschten hervorragende Trainings- und Wettkampfbedingungen. Sie sei zudem nicht weit entfernt und werde dauerhaft genutzt.

Die Inselsbergschanze in Brotterode bei Nacht Bildrechte: MDR/mamoni