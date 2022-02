Trotz erneuter Absage vom Land hält der Landkreis Schmalkalden-Meiningen an den Sanierungsplänen für die Inselbergschanze in Brotterode fest. In einer gemeinsamen Stellungnahme kündigten Landrätin Peggy Greiser (pl), Bürgermeister Kay Goßmann (CDU), der Wintersportverein Brotterode und der Schanzenbeauftragte Christoph Zimmermann an, einen neuen Finanzierungsvorschlag zu erarbeiten.