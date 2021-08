Menschen in Brotterode im Kreis Schmalkalden-Meiningen müssen in dieser Woche zeitweise auf Leitungswasser verzichten. (Symbolbild)

Menschen in Brotterode im Kreis Schmalkalden-Meiningen müssen in dieser Woche zeitweise auf Leitungswasser verzichten. (Symbolbild)

Menschen in Brotterode im Kreis Schmalkalden-Meiningen müssen in dieser Woche zeitweise auf Leitungswasser verzichten. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dafür soll den Angaben zufolge im Lauf der Woche das Wasser in einzelnen Straßenzügen nacheinander abgestellt werden. Einwohner müssten sich darauf einstellen, zwischen zehn Uhr am Abend und fünf Uhr morgens zeitweise kein fließendes Wasser zu haben. Das Prüfen der Rohre soll spätestens am Freitag beendet sein. Ein Teil der Wasserleitungen in Brotterode stammt dem Versorger zufolge noch aus dem frühen 20. Jahrhundert. Zuerst hatte das Freie Wort berichtet.