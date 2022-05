"Auch die Sportsoldaten müssen schießen können, sie müssen marschieren können. Sie machen den Basis-Fitnesstest. Sie haben die ABC-Ausbildung. Alles was grundlegend ist, müssen alle Soldaten können und natürlich dann auch jedes Jahr auffrischen und wiederholen", sagt Oberstabsfeldwebel Roland Metzner, der Leiter der Sportfördergruppe Oberhof, die in der Kaserne am Rennsteig ihr Zuhause hat.

Und so kommt auch Hauptfeldwebel Alexander Rödiger nochmal in den Genuss der Sanitätsausbildung. Der erfolgreiche Bob-Anschieber hat seine aktive Karriere gerade erst beendet. Neben zweimal Olympia-Silber gab's für den Thüringer gleich mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Die Kombination aus Bundeswehr und Spitzensport hat für ihn gepasst: "Wir haben hier alle Möglichkeiten. Ob das Physiotherapie ist. Ob das die Trainingsmöglichkeiten sind. Die ärztliche Versorgung. Das Essen. Also alles was man braucht, um sich fit zu machen als Athlet hat man hier. Und dazu noch die Sicherheit, dass man auch sein Gehalt bekommt, um Sport auf hohem Niveau zu treiben", so Rödiger. Ob es für ihn auch als Trainer bei der Bundeswehr weitergeht, entscheidet sich noch. Möglich wäre das, aber die Stellen sind begrenzt.