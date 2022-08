Betroffen ist der nördliche Rohrer Berg im Ostteil der Stadt. Der "Obere Panoramaweg" ganz oben am Berg soll künftig gar nicht mehr angefahren, die unteren Straßen mit Rufbussen abgedeckt werden. Neben der geringen Auslastung nannte das Verkehrsunternehmen auch als Argument, dass die kleinen E-Busse der Flotte wegen Konstruktionsfehlern ausgesondert werden müssen und es damit zu wenig Fahrzeuge gibt. Für normale Omnibusse sind die Wege am Berg zu eng.

An einem willkürlich gewählten Werktag in den Ferien, sitzen in einem Vormittagsbus der Linie 14, die durch Rufbusse ersetzt werden soll, tatsächlich nur drei Fahrgäste. Repräsentativ ist das natürlich schon allein wegen der Urlaubszeit nicht. Laut einem Busfahrer und einer Busfahrerin, die die Linie fahren, variiert das Fahrgäste-Aufkommen auch sonst abseits der Ferien je nach Uhrzeit sehr.