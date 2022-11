Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat alle Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Impfpflicht im Gesundheitsbereich eingestellt. Das hat das Landratsamt am Donnerstag mitgeteilt.

Hintergrund sei die Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums , wonach die Regelung bundesweit zum Jahresende auslaufen soll. Bisher seien keine Bußgeldbescheide, sondern lediglich Anhörungsschreiben verschickt worden, so das Landratsamt.

Landrätin Peggy Greiser sagte, sie habe von Anfang an vor einem - so wörtlich - "zahnlosen Bürokratiemonster" gewarnt. Sie kritisierte den "Schlingerkurs" von Land und Bund, der zu einem uneinheitlichen Handeln in den Landkreisen geführt habe.