Nicht zuletzt seine Objekt-Kunst solle dem klassischen Opernstoff eine neue Dynamik geben. Denn das Arbeiten mit Materialien wie Ton, Holz und Stein lebe – so wie die Musik – von der Bewegung, findet der Künstler. "Sobald man anfängt, das Material zu bewegen, merkt man: Manche Formen bewegen einen, man hat Gedanken, man entdeckt Emotionen. Das ist unheimlich spannend", so Cragg. Und während er mit greifbaren Stoffen arbeite, würden andere Künstler Luft zum vibrieren bringen "auf eine Art und Weise, die wir Musik nennen."

Es ist ein klassisches Thema, das die prominente Regisseurin Adriana Altaras in Meiningen modern und zeitgemäß aufbereiten will. Altaras Regie ist schnörkelos, zielt auf Verständlichkeit ab. Dabei steht ihre leichte Art zu inszenieren im Kontrast zur typischen Fülle der Vertonung des barocken Stückes.

Auch Christopher Moulds ist in seinen Fach gefragt: Der britische Dirigent gilt als Spezialist der barocken Oper und arbeite bereits an renomierten Häusern wie der Bayerischen Staatsoper in München, dem Moskauer Bolschoi-Theater, der Semper-Oper in Dresden – und nun Meiningen.