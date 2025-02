Nicht zuletzt seine Objekt-Kunst verleiht dem klassischen Opernstoff eine neue Dynamik. Denn das Arbeiten mit Materialien wie Ton, Holz und Stein lebe – so wie die Musik – von der Bewegung, findet der Künstler. "Sobald man anfängt, das Material zu bewegen, merkt man: Manche Formen bewegen einen, man hat Gedanken, man entdeckt Emotionen. Das ist unheimlich spannend", so Cragg. Und während er mit greifbaren Stoffen arbeite, würden andere Künstler Luft zum vibrieren bringen "auf eine Art und Weise, die wir Musik nennen."

Da wäre zum Beispiel die Art, wie die Regisseurin die Unterwelt, das Jenseits darstellt. Altaras hatte die unkonventionelle Idee, die Darsteller in Bademäntel im Reich der Toten zu zeigen, bei Wein, Büchern und Spielen – und in quälender Langeweile. Ein humorvoller Gegensatz zur Kulisse von Tony Craggs Skultpuren, so Theaterkritiker Peter Jungblut. Insgesamt, so sein Urteil, sei es ein "vielbeklatschter Abend" gewesen.