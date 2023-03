Parteien CDU Schmalkalden-Meiningen gegen Ausschluss von Maaßen

Wegen seiner umstrittenen Äußerungen läuft gegen Hans-Georg Maaßen gegenwärtig ein Parteiausschlussverfahren. Maaßens Heimatverband will diesen nicht unterstützen. Maaßen stehe für konservative Positionen, die von vielen Mitgliedern in Ost und West geteilt würden, heißt es in einem Schreiben.