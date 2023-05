Nach Razzien in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern wegen einer Chat-Gruppe mit rechtsextremen Inhalten gegeben . Auch Beamte der Polizeiinspektion aus Schmalkalden-Meiningen seien im Einsatz gewesen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Mecklenburg-Vorpommern mit.

Im Visier stand eine 33-jährige Frau, die die Chatgruppe gegründet haben soll. Sie hatte zur Tatzeit in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt und lebt jetzt in Südthüringen. Nach Angaben der Thüringer Polizei wurden Daten sichergestellt. Waffen wurden demnach in Thüringen nicht gefunden.