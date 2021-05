Damenslip als Mund-Nasen-Bedeckung: Teilnehmer der Kundgebung am Pfingstmontag in Schmalkalden.

Damenslip als Mund-Nasen-Bedeckung: Teilnehmer der Kundgebung am Pfingstmontag in Schmalkalden. Bildrechte: dpa

Rund 600 Menschen sind am Pfingstmontag zu einer angemeldeten Kundgebung gegen die staatlichen Maßnahmen gegen das Coronavirus nach Schmalkalden gekommen. Auf Plakaten und Transparenten beklagten Teilnehmer auf dem Altmarkt unter anderem, dass Deutschland in der Pandemie schlecht regiert werde und Freiheiten unnötig eingeschränkt würden.

An die Vorgabe zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hielt sich nur ein Teil der Demonstranten. Viele trugen entweder keine Masken, trugen sie auf dem Kinn oder ließen die Nase frei. Als Redner trat unter anderem der Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle auf. In einem hellen Anzug und mit Schapka sprach er in der Rolle von SED-Generalsekretär Erich Honecker zu den Demonstranten.