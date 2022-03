Was als Notlösung startete, ist innerhalb von einem Jahr zum Vertriebsschlager geworden - so lässt sich die Entstehungsgeschichte der digitalen Lernplattform "Task Cards" zusammenfassen. Angefangen hatte alles mit dem Verbot der amerikanischen Software "Padlet". Dabei handelt es sich um eine digitale Pinnwand, die mit Texten, Bildern, Audios und Videos bestückt werden kann.

Seit Lockdowns und Quarantänevorschriften erfreute sich das Programm unter Lehrkräften wachsender Beliebtheit. Darunter auch in der Grundschule in Schmalkalden. Vor gut einem Jahr wurde den Schulen in Thüringen dann jedoch untersagt, die Software weiter zu nutzen. Hintergrund waren Verstöße gegen die Europäische Datenschutzrichtlinie.