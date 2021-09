Der Bus tourt seit über einer Woche durch den Landkreis. Am Donnerstag werden die Orte Utendorf, Kühndorf, Christes, Rohr und Dillstädt angefahren. Am Freitag macht der Bus unter anderem in Zella-Mehlis und Oberhof Station. Am Wochenende sind unter anderem Vachdorf und Untermaßfeld dran. Alle Haltestellen sind über die Internetseite des Landkreises abrufbar.