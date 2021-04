Corona-Pandemie Trotz hoher Infektionszahlen: Meininger Stadtrat legt Öffnungsstrategie vor

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen war in den vergangenen Wochen einer der Corona-Hotspots in Thüringen. Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt gesunken, mit einem Inzidenzwert von 205 sind mögliche Lockerungen jedoch immer noch in weiter Ferne. Laut aktueller Corona-Verordnung darf erst gelockert werden, wenn der Inzidenzwert stabil unter 100 liegt. Dennoch hat die Stadt Meiningen jetzt einen Öffnungsplan vorgelegt.