Die Ahorn-Hotelgruppe will mit Prämien die Corona-Impfbereitschaft der Mitarbeiter erhöhen. Wie das Unternehmen, das in Thüringen Ferienhotels in Friedrichroda und in Oberhof betreibt, mitteilte, erhalten bei einer Impfquote von 75 Prozent in einem Haus alle durchgeimpften Beschäftigten 200 Euro. Bei einer Impfquote von 85 Prozent locken sogar 300 Euro Anerkennungsprämie.