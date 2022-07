In diesem Rahmen wollen sich die Beteiligten über Optionen und Alternativen austauschen. Weniger Zuschauer, Fans mit Masken, große Testzentren: All das wird diskutiert. Vorteile bieten die modernen Sportstätten mit viel Platz an der frischen Luft.

Neben der WM-Organisation musste auch die Vereinsarbeit weitergehen. Auch wenn die digitalen Lösungen nicht in der Schublade lagen, hat das Training unter Pandemie-Bedingungen gut funktioniert, so Sebastian Lenk.

Es gab mehr individuelles Training statt Einheiten in der Gruppe. "Der Aufwand für die Trainer ist viel größer geworden. Viel mehr digitale Kontakte waren notwendig. Das Training musste breiter aufgestellt werden", so Lenk. Jedoch konnten wir unsere Sportler so fit halten, dass wir heute sagen können: Die Pandemie hat Einschnitte gebracht, aber die Einschnitte waren nicht so stark, dass wir sagen müssten, wir haben eine komplette Generation an Sportlern dadurch verloren."